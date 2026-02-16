Reggio Emilia | Rissa nella notte sei giovani denunciati per violenza in via dell’Aeronautica Indagini della Mobile
Nella notte del 31 gennaio, sei giovani sono stati denunciati dalla polizia di Reggio Emilia dopo una violenta rissa scoppiata in via dell’Aeronautica. La lite, iniziata per motivi ancora da chiarire, ha coinvolto persone tra i diciotto e i vent’anni, causando danni a veicoli parcheggiati nelle vicinanze.
Rissa a Reggio Emilia: Sei Denunciati per una Notte di Violenza in Via dell’Aeronautica. Sei giovani, tra cui un diciottenne, sono stati denunciati dalla polizia di Reggio Emilia in seguito a una rissa scoppiata nella notte del 31 gennaio. L’episodio, avvenuto in via dell’Aeronautica nei pressi del bar pasticceria Oasi, ha visto coinvolti cinque italiani e un cittadino di origine estone, e secondo le prime ricostruzioni sarebbe nato da una discussione per motivi banali. Dinamica dell’Episodio e Intervento delle Forze dell’Ordine. L’incidente si è verificato intorno alle 4:30 del mattino, quando un primo gruppo di ragazzi aveva raggiunto la zona dopo aver trascorso la serata in altri locali del centro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Reggio Emilia: Rissa in zona residenziale, sei giovani denunciati e indagini in corso.
Una rissa scoppiata nella notte del 31 gennaio in via dell’Aeronautica a Reggio Emilia ha portato alla denuncia di sei giovani, tra cui un cittadino estone, dopo che sono stati coinvolti in una violenta colluttazione.
Rissa in via dell’Aeronautica. Botte nella notte, sei denunce: "Lite scoppiata per futili motivi"
Una lite tra sei giovani, scoppiata per motivi banali, ha portato a una rissa in via dell’Aeronautica, e la polizia ha denunciato tutti i coinvolti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rissa fuori da un locale a Reggio Emilia: 6 denunciati; Identificati e denunciati sei giovani responsabili della violenta rissa davanti al bar di via dell’Aeronautica; Rissa in via dell'Aeronautica a Reggio: sei giovani denunciati dalla polizia; Rissa in via dell’Aeronautica a Reggio: sei giovani denunciati dalla polizia. VIDEO.
Rissa in via dell’Aeronautica. Botte nella notte, sei denunce: Lite scoppiata per futili motiviCinque di loro sono italiani, mentre l’ultimo è di origini estoni. Tra di loro anche un 18enne. La colluttazione, che ha coinvolto due gruppi di ragazzi, è avvenuta davanti al bar pasticceria Oasi. . ilrestodelcarlino.it
Rissa fuori da un locale a Reggio Emilia: 6 denunciatiI giovani hanno iniziato a discutere e dalle parole si è passati ai calci e ai pugni. L'individuazione è stata resa possibile dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ... msn.com
È IL CANESTRO DELLA STAGIONE DI SERIE A! Due punti senza senso di Jaylen Barford nell'ultimo quarto di Venezia-Reggio Emilia. [via LBA TV] #pianetabasket facebook
A Reggio Emilia la Polizia di Stato ha inflitto un duro colpo alla mafia nigeriana, con l’arresto di 3 membri dell’organizzazione e il sequestro di oltre 13 kg di droga tra cocaina ed eroina. L’operazione è scattata al termine di mirate attività investigative, che hann x.com