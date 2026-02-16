Reggio Emilia | Rissa nella notte sei giovani denunciati per violenza in via dell’Aeronautica Indagini della Mobile

Nella notte del 31 gennaio, sei giovani sono stati denunciati dalla polizia di Reggio Emilia dopo una violenta rissa scoppiata in via dell’Aeronautica. La lite, iniziata per motivi ancora da chiarire, ha coinvolto persone tra i diciotto e i vent’anni, causando danni a veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Rissa a Reggio Emilia: Sei Denunciati per una Notte di Violenza in Via dell’Aeronautica. Sei giovani, tra cui un diciottenne, sono stati denunciati dalla polizia di Reggio Emilia in seguito a una rissa scoppiata nella notte del 31 gennaio. L’episodio, avvenuto in via dell’Aeronautica nei pressi del bar pasticceria Oasi, ha visto coinvolti cinque italiani e un cittadino di origine estone, e secondo le prime ricostruzioni sarebbe nato da una discussione per motivi banali. Dinamica dell’Episodio e Intervento delle Forze dell’Ordine. L’incidente si è verificato intorno alle 4:30 del mattino, quando un primo gruppo di ragazzi aveva raggiunto la zona dopo aver trascorso la serata in altri locali del centro.🔗 Leggi su Ameve.eu

