Pescara inseguimento e scontro | arrestato 24enne con 200g di hashish

Un giovane di 24 anni di Pescara è stato arrestato dopo un inseguimento e una resistenza agli agenti di polizia. Durante il controllo, sono stati trovati più di 200 grammi di hashish già suddivisi in dosi. L’uomo è stato portato in carcere. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento di polizia nel centro della città.

Un ventiquattrenne residente a Pescara è stato condotto in carcere dopo un inseguimento e una resistenza fisica nei confronti degli agenti, a seguito del ritrovamento di oltre duecento grammi di hashish già suddivisi in dosi. L’episodio si è consumato nell’area centrale della città, precisamente nei pressi di piazza della, durante un’operazione congiunta che ha impegnati il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri e il Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale. La dinamica dell’intervento in Piazza della. L’attenzione delle pattuglie si è concentrata su un giovane uomo che, muovendosi a piedi nella zona centrale, mostrava un atteggiamento sospetto, scrutando l’ambiente circostante come se fosse in attesa di qualcuno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, inseguimento e scontro: arrestato 24enne con 200g di hashish Blitz nella casa della droga: 24enne arrestato con mezzo chilo di hashishI Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno arrestato un 24enne italiano ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di... Bolzano, inseguimento da film tra la zona industriale e Oltrisarco: arrestato 48enne con un chilo di hashishFuga rocambolesca e arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di...