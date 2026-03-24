A Reggio Calabria, le elezioni comunali sono state precedute dal referendum sulla giustizia, il cui risultato ha evidenziato segnali che le coalizioni politiche non possono ignorare. La consultazione ha avuto un impatto sulla percezione dell’elettorato e potrebbe influenzare le dinamiche delle future competizioni amministrative. La partecipazione e l’esito hanno suscitato attenzione tra gli osservatori politici locali, pronti a valutare eventuali risposte delle forze in campo.

Unico comune calabrese dove ha prevalso il sì e per di più sotto un'amministrazione di centrosinistra, nella città dello Stretto le valutazioni del voto di ieri fanno emergere un primo dato politico concreto La politica lo sapeva. Si attendeva l'esito del referendum sulla giustizia nella consapevolezza che avrebbe lanciato un segnale anche per i prossimi appuntamenti di voto e in particolare quelli più vicini delle elezioni amministrative. A Reggio Calabria la vittoria del no è stata ovviamente festeggiata dal centrosinistra in linea con la soddisfazione dei partiti della coalizione nazionale, ma il dato locale non rasserena il panorama delle comunali di maggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Comunali di Reggio Calabria, dal referendum i segnali che le coalizioni non devono ignorare

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