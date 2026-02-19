Reggio Calabria | Centrosinistra al voto nel 2026 sfida per nuove energie e superare le divisioni politiche locali

A Reggio Calabria, il centrosinistra ha deciso di tornare alle urne nel 2026, puntando a unire le forze dopo anni di divisioni politiche. La scelta arriva dopo una serie di incontri tra i partiti locali, che cercano nuovi leader e idee per riaccendere l’interesse civico. Le primarie, previste per il 15 marzo, rappresentano un’occasione per coinvolgere i cittadini e rafforzare il legame tra politica e comunità. La città aspetta di vedere come questa sfida cambierà il suo futuro politico.

Reggio Calabria: Primarie di centrosinistra, la sfida per rilanciare la politica locale. Reggio Calabria è al centro di un rinnovato dibattito politico con l’avvio delle primarie del centrosinistra, in programma il 15 marzo 2026. L’obiettivo è individuare un candidato sindaco in grado di sfidare le altre coalizioni e di rispondere alla crescente richiesta di partecipazione civica. L’iniziativa si propone di superare le divisioni interne e di dare voce a un elettorato spesso disilluso, in un contesto di crescente disaffezione verso le istituzioni. Un confronto aperto per definire il futuro della città.🔗 Leggi su Ameve.eu Reggio Calabria: Centrodestra punta all’unità civica per rilanciare il progetto Ponte e superare le divisioni interne.A Reggio Calabria, il Centrodestra si impegna a unire le forze civiche per riaccendere il progetto del Ponte e superare le tensioni tra le varie anime politiche. SeaWatch: Terza nave nel Mediterraneo e sfida al governo sulle nuove politiche migratorie.SeaWatch ha annunciato di aver schierato una terza nave nel Mediterraneo, sfidando apertamente le nuove politiche migratorie del governo italiano e promettendo di disobbedire alla consegna dei migranti in Albania o Tunisia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Primarie centrosinistra per il candidato sindaco di Reggio Calabria il 15 marzo; Primarie del centrosinistra, ecco il regolamento per scegliere il candidato sindaco di Reggio Calabria; Fumata grigia sulle primarie di centrosinistra, tutto rinviato a sabato; Un reggino emigrato scrive al centrosinistra: La figura giusta da candidare è una donna e l'abbiamo in casa. Primarie del centrosinistra, ecco il regolamento per scegliere il candidato sindaco di Reggio CalabriaSi terranno il 15 marzo 2026 le primarie della coalizione di centrosinistra per la scelta del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Reggio Calabria. È questo il cuore d ... reggiotv.it Elezioni a Reggio Calabria, fissate al 15 marzo le primarie del Centrosinistra per scegliere il candidato sindacoAl momento hanno dato la loro disponibilità a partecipare alle primarie Domenico Battaglia, attuale sindaco facente funzioni, come candidato unitario del Pd, e Massimo Canale, del movimento Onda Orang ... msn.com Audizione sul Piano di Assetto Idrogeologico con Autorità di Bacino, Dipartimenti regionali e Ordini professionali. “La Calabria può diventare modello nazionale di pianificazione integrata”. REGGIO CALABRIA – Un confronto istituzionale e tecnico di alto profil facebook Museo Archeologico Reggio Calabria: lavoro per Guide Turistiche Info e requisiti nel primo commento x.com