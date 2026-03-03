Referendum 22-23 marzo 2026 | quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio e come candidarsi

Per il referendum popolare confermativo programmato per il 22 e 23 marzo 2026, le autorità hanno aperto le candidature per scrutatori e presidenti di seggio. Chi desidera partecipare può ancora presentare la propria disponibilità. Le persone interessate devono seguire le procedure indicate per iscriversi e, una volta selezionate, riceveranno un compenso per il lavoro svolto durante le giornate di voto.

C’è ancora tempo per dare la propria disponibilità a svolgere un ruolo chiave in occasione del Referendum popolare confermativo che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Si tratta di ruoli fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. I requisiti specifici e le modalità dettagliate sono disponibili sul sito istituzionale del proprio Comune. Tutte le informazioni, i link e i moduli sono consultabili attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione comunale. I compensi per scrutatori e presidenti di seggio sono stabiliti a livello nazionale e variano in base al tipo di consultazione. Gli importi possono subire leggere variazioni in base a eventuali aggiornamenti normativi o specificità organizzative. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, Roma a caccia di scrutatori e presidenti di seggio: come candidarsi

L'appello del Comune di Verona: cercasi scrutatori e presidenti di seggio per il referendum di marzoIn vista del referendum sulla giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Comune di Verona ha avviato le procedure organizzative...

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

Approfondimenti e contenuti su Referendum 22 23 marzo 2026 quanto...

Temi più discussi: Referendum confermativo della legge costituzionale, il fac-simile della scheda di voto; Il 22 e 23 marzo il referendum costituzionale / Notizie / Novità / Homepage; Permessi elettorali referendum 22-23 marzo 2026: diritti, riposi e retribuzione per i lavoratori; Fac-simile scheda di votazione Referendum 22-23 marzo 2026.

Referendum 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili per il votoDomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si voterà per il Referendum popolare confermativo (richiesta di approvazione di una legge di natura costituzionale destinata a modificare alcuni articoli della Costi ... cronacacomune.it

Referendum, le ragioni del No: a San Giovanni in Marignano arriva Andrea GnassiMancano circa una ventina di giorni al referendum sulla riforma costituzionale dell'organizzazione giudiziaria in programma il 22 e 23 marzo, e il Partito ... chiamamicitta.it

Fini: 'Sull'Iran nessuna ambiguità. Con Meloni Italia credibile'. Poi si schiera per il sì al referendum: 'Compito dei magistrati è far rispettare la legge, non di interpretarla' #ANSA - facebook.com facebook

Se il voto inciampa, qualcuno deve assorbire l’urto. Meloni osserva, pesa, calibra. Difendere il ministro fino all’ultimo significherebbe trasformare il referendum in un plebiscito personale. Scaricarlo prima del voto suonerebbe come un’ammissione di paura x.com