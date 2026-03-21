Referendum 22-23 marzo 2026 | quanto guadagnano scrutatori segretari e presidenti di seggio

Il referendum sulla Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026 e coinvolgerà numerosi cittadini chiamati a lavorare nei seggi elettorali come presidenti, segretari e scrutatori. Questi incarichi prevedono una retribuzione specifica, che sarà comunicata ufficialmente prima dello svolgimento della consultazione. La partecipazione dei volontari avverrà in tutta Italia, con dettagli sui compensi pubblicati dalle autorità competenti.

Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026, oltre al confronto politico e pubblico, introduce anche importanti novità pratiche per chi sarà impegnato nei seggi elettorali: presidenti, segretari e scrutatori. Si tratta di figure fondamentali per il corretto svolgimento delle operazioni di voto, chiamate a gestire giornate lunghe e impegnative, che comprendono non solo l’apertura e la chiusura delle urne, ma anche tutte le attività preparatorie e di scrutinio. Due giorni di voto e compensi più alti. Una delle principali novità di questa tornata referendaria è la durata delle votazioni: non più un solo giorno, ma due. Oltre alla tradizionale giornata di domenica (dalle 7:00 alle 23:00), si voterà anche lunedì dalle 7:00 alle 15:00. 🔗 Leggi su Funweek.it

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