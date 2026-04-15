Red Bull Cerro Abajo 2026 Genova ufficiale la data Il video di lancio

È stata annunciata ufficialmente la data del Red Bull Cerro Abajo 2026 a Genova. Dopo due edizioni che hanno riscosso successo tra pubblico, rider e media internazionali, l’evento si svolgerà nel 2026, confermando ancora una volta la sua presenza nella città ligure. La competizione si svolge nel circuito di urban downhill, considerato tra i più spettacolari e selettivi al mondo. È stato pubblicato anche un video di lancio dell’evento.

Dopo due edizioni, che hanno conquistato pubblico, rider e media internazionali, il Red Bull Genova Cerro Abajo è pronto a tornare nel 2026, confermando per il terzo anno consecutivo la presenza della città ligure nel circuito di urban downhill più spettacolare e selettivo al mondo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Red Bull Valparaiso cerro abajo 2026 #redbull Notizie correlate Quarta maglia Milan 2025-2026, svelata la data ufficiale del lancio | VIDEOIl Milan ha svelato, in un video promozionale pubblicato sui propri account social ufficiali, la data di lancio della quarta maglia 2025-2026. Leggi anche: Isack Hadjar ha sfoggiato un super orologio sportivo da 5.650 euro durante il lancio della nuova F1 Red Bull a Detroit Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La sede - Red Bull; Wout van Aert vince la Parigi-Roubaix, tra gli Under 23 è festa italiana. Red Bull Cerro Abajo, ecco il teaser dell’edizione 2026 in programma il 27 e 28 giugno a GenovaRiecco il Red Bull Genova Cerro Abajo con i suoi 2,2 km di percorso mozzafiato, su 279 metri di dislivello, dal Peralto a largo Zecca. In gara anche un ligure ... genova24.it Red Bull Cerro Abajo torna a Genova il 27 e 28 giugnoLa tappa italiana del circuito di urban downhill torna nel capoluogo ligure per il terzo anno di fila. Nel 2026 l’appuntamento si tiene nella prima metà ... ilsecoloxix.it Red Bull Cerro Abajo, il circuito di urban downhill più spettacolare e selettivo al mondo, torna a Genova per il terzo anno consecutivo! 27 e 28 giugno 2026 smart.comune.genova.it/comunicati-sta… x.com