Red Bull Cerro Abajo 2026 Genova ufficiale la data Il video di lancio

Da genovatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata ufficialmente la data del Red Bull Cerro Abajo 2026 a Genova. Dopo due edizioni che hanno riscosso successo tra pubblico, rider e media internazionali, l’evento si svolgerà nel 2026, confermando ancora una volta la sua presenza nella città ligure. La competizione si svolge nel circuito di urban downhill, considerato tra i più spettacolari e selettivi al mondo. È stato pubblicato anche un video di lancio dell’evento.

Dopo due edizioni, che hanno conquistato pubblico, rider e media internazionali, il Red Bull Genova Cerro Abajo è pronto a tornare nel 2026, confermando per il terzo anno consecutivo la presenza della città ligure nel circuito di urban downhill più spettacolare e selettivo al mondo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Red Bull Valparaiso cerro abajo 2026 #redbull

Video Red Bull Valparaiso cerro abajo 2026 #redbull

Notizie correlate

Quarta maglia Milan 2025-2026, svelata la data ufficiale del lancio | VIDEOIl Milan ha svelato, in un video promozionale pubblicato sui propri account social ufficiali, la data di lancio della quarta maglia 2025-2026.

Leggi anche: Isack Hadjar ha sfoggiato un super orologio sportivo da 5.650 euro durante il lancio della nuova F1 Red Bull a Detroit

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: La sede - Red Bull; Wout van Aert vince la Parigi-Roubaix, tra gli Under 23 è festa italiana.

Red Bull Cerro Abajo, ecco il teaser dell’edizione 2026 in programma il 27 e 28 giugno a GenovaRiecco il Red Bull Genova Cerro Abajo con i suoi 2,2 km di percorso mozzafiato, su 279 metri di dislivello, dal Peralto a largo Zecca. In gara anche un ligure ... genova24.it

red bull cerro red bull cerro abajoRed Bull Cerro Abajo torna a Genova il 27 e 28 giugnoLa tappa italiana del circuito di urban downhill torna nel capoluogo ligure per il terzo anno di fila. Nel 2026 l’appuntamento si tiene nella prima metà ... ilsecoloxix.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.