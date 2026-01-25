Durante il lancio della nuova monoposto Red Bull a Detroit, Isack Hadjar ha indossato un orologio sportivo del valore di 5.650 euro. Hadjar, giovane pilota francese, ha esordito in Formula 1 con la squadra il 15 gennaio, affiancando Max Verstappen alla presentazione del team Oracle Red Bull Racing.

Isack Hadjar ha debuttato in Formula 1 con la Red Bull il 15 gennaio. A Detroit, il giovane talento francese ha affiancato Max Verstappen durante la presentazione della nuova monoposto Oracle Red Bull Racing. Una giornata senza dubbio speciale, anche se il ventunenne ha confessato di attendere con impazienza il momento di provare la vettura dal vivo nei test privati di fine gennaio. Sarà la prima occasione in cui tutti i piloti potranno guidare le loro monoposto con quello che gli esperti definiscono il più grande cambiamento regolamentare della storia della F1. Cambieranno il motore, ora con un equilibrio 50-50 tra elettrico e termico (rispetto al 20-80 del 2025), e il telaio, più compatto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Isack Hadjar ha sfoggiato un super orologio sportivo da 5.650 euro durante il lancio della nuova F1 Red Bull a Detroit

Permane: Hadjar è stato fenomenale. Orgogliosi della sua promozione in Red BullIsack Hadjar è stato protagonista di un ottimo anno da rookie, iniziato con il disastro di Melbourne ma condito dal podio di Zandvoort ... formulapassion.it

Hadjar spiritato in radio durante il GP Messico, insulti a Norris e Gasly: Questo tizio è cieco?Durante le FP3 del GP del Messico 2025, Isack Hadjar ha perso la calma via radio insultando Norris e Gasly dopo essere stato ostacolato nei suoi giri veloci. Il pilota della Racing Bulls, in piena ... fanpage.it

Isack #Hadjar è ormai pronto per la sua nuova avventura in #RedBull e per farlo al meglio ha deciso di cambiare colorazione del #casco. Ecco il design che il francese utilizzerà durante il 2026: tutte le #foto #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #ne facebook