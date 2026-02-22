Quarta maglia Milan 2025-2026 svelata la data ufficiale del lancio | VIDEO

Il Milan ha annunciato che la quarta maglia 2025-2026 sarà disponibile dal 15 maggio, dopo aver pubblicato un video sui social. La scelta della data deriva dalla volontà di permettere ai tifosi di acquistarla prima dell’inizio della stagione. La maglia presenta un design innovativo con dettagli inediti e colori vivaci. La scelta di questa data mira a creare entusiasmo tra i sostenitori e a stimolare le vendite. La maglia sarà in vendita nei negozi ufficiali e online.

