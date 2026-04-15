Record trapianti in Puglia | 296 interventi in un anno Il Policlinico di Bari primo in Europa per il cuore
Nel 2025 la regione ha raggiunto il record di 296 trapianti effettuati in un anno, con il Policlinico di Bari che si distingue come primo in Europa per i trapianti di cuore. I dati sono stati presentati questa mattina presso il padiglione Asclepios 3 del Policlinico, evidenziando un risultato di rilievo nel settore sanitario regionale. La crescita nel numero di interventi si inserisce in un quadro di eccellenza riconosciuta a livello internazionale.
La Puglia si conferma un’eccellenza assoluta nel panorama sanitario internazionale dei trapianti. I dati del report 2025, presentati questa mattina presso il padiglione Asclepios 3 del Policlinico di Bari, tratteggiano il profilo di una regione che non solo corre, ma guida il cambiamento in.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Record trapianti in Puglia: 296 interventi in un anno. Il Policlinico di Bari primo in Europa per il cuore; Puglia, boom dei trapianti: numeri record e tempi tra i più rapidi d’Italia; Puglia, nel 2025 effettuati 296 trapianti: in un anno +32,7%. Ma serve più cultura del dono; Bari trionfa nei trapianti | il cuore che batte al primo posto in Europa.
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