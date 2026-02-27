Record di trapianti nel 2025 in Piemonte | 536 interventi e 581 organi trapiantati nell' ultimo anno

Nel 2025 in Piemonte sono stati effettuati 536 trapianti di organi, un numero che rappresenta il secondo miglior risultato di sempre e che corrisponde a un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Durante l’ultimo anno, le donazioni di organi sono state 581, contribuendo a raggiungere questo record. I dati mostrano una crescita nei trapianti rispetto agli anni precedenti, con un aumento significativo rispetto al 2024.

A Novara effettuati 48 trapianti di rene. A livello regionale i donatori sono stati 172, di cui 132 con cuore battente. I numeri del 2025 in Piemonte Il 2025 rappresenta quindi un anno record per donazioni e trapianti in Piemonte. I dati dell'attività sono stati illustrati oggi, venerdì 27 febbraio, dalla Regione. "Il Piemonte si conferma anche nel 2025 un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo nel campo della donazione e dei trapianti - ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi -. Questo straordinario traguardo deve spronarci a rafforzare il nostro impegno per raggiungere nuovi obiettivi di progresso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

