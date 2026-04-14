Il fascino del vinile torna protagonista a Ravenna | Jean Music Room celebra il Record Store Day
A Ravenna, il vinile si mette nuovamente in primo piano, con un evento speciale in occasione del Record Store Day. La giornata, che si tiene sabato 18 aprile, invita gli appassionati a visitare negozi di musica indipendenti per acquistare dischi in vinile e partecipare a iniziative dedicate alla musica fisica. L’appuntamento si svolge presso Jean Music Room, un negozio locale che promuove la cultura musicale attraverso questa ricorrenza.
Sabato 18 aprile, Record Store Day, è il giorno giusto per regalarsi un disco e sostenere i negozi di musica indipendenti. Per l’occasione da Jean Music Room, in via Girolamo Rossi 41, si troveranno tanti dischi a partire da € 5 sotto il portico, oltre alle migliaia di dischi disponibili nelle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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