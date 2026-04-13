Record store day 2026 - Vicious - music selections & showcase live

Il Record Store Day 2026 si svolge per la dodicesima volta, promosso da Vicious Store. L'evento si dedica alla celebrazione della musica e dei dischi, con una giornata dedicata a promuovere i negozi di musica indipendenti. Durante l'iniziativa, sono previste selezioni musicali e uno showcase dal vivo, con l’obiettivo di coinvolgere appassionati e collezionisti. La manifestazione si tiene in diversi negozi di musica, tra cui Vicious Store.

Giunge alla dodicesima edizione il Record Store Day targato Vicious Store: una giornata interamente dedicata alla musica, ai dischi e a chi continua a viverli davvero.Anche quest’anno, Vicious Store apre le porte a una giornata che ruota attorno al vinile e a tutto ciò che rappresenta. Un.🔗 Leggi su Baritoday.it Music Day RomaLa Fiera del Disco della Capitale giunge alla 48esima edizione con la più ricca offerta di dischi in vinile, cd, dvd, gadget, oggettistica e... Music Day: 49^ edizioneIn perfetta coincidenza con il Record Store Day di sabato 18 Aprile, il Music Day Roma torna, a un anno di distanza al Talenti Village di via della... Why The Military Put Millions Of Needles In Space