Francesco Russo, portiere nato nel 1981, ha 44 anni e gioca ancora in Svizzera con la squadra di Giubiasco. Da molti anni si dedica al calcio e questa stagione sta cercando di superare il record di longevità tra i portieri. La sua carriera prosegue nel campionato svizzero, dove si impegna quotidianamente tra gli allenamenti e le partite ufficiali.

Francesco Russo, portiere classe 1981, continua la sua avventura calcistica difendendo i pali del Giubiasco in Svizzera. A 44 anni, l’atleta varesino mira a superare il record di longevità di un collega che ha giocato fino ai 51 anni. La sua carriera è un mosaico di vittorie contro il Milan di Zaccheroni e sfide economiche nel professionismo italiano, dove stipendi non pagati hanno caratterizzato molte stagioni. Oggi, tra Lugano e le esperienze internazionali, Russo incarna la resilienza del calcio di provincia che si trasforma in una sfida personale contro il tempo. Il duello con Shevchenko e la gloria dei campi di terra. L’inizio della parabola professionale di Francesco Russo non fu segnato da un semplice esordio, ma da uno scontro diretto con un futuro mito del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russo a 44 anni: sfida il record di longevità nel calcio

Articoli correlati

Calcio Padova nel lutto: scomparso a 52 anni Orazio Russo, attaccante simbolo degli anni di rinascita del club.Padova nel Lutto per Orazio Russo, Ex Attaccante Biancoscudato Padova piange la scomparsa di Orazio Russo, ex attaccante del Calcio Padova, avvenuta...

Mistero nel calcio russo: ex under 18 muore a 31 anni dopo una caduta da un palazzoLionel Adams, ex CSKA Mosca e Russia U18, è morto a 31 anni dopo una caduta da un palazzo.

Tutto quello che riguarda Russo a 44 anni sfida il record di...

Discussioni sull' argomento Mattarella ha consegnato le onorificenze Omri conferite motu proprio il 31 gennaio 2026; Paralimpiadi, inno e bandiera della Russia tornano sul podio dopo 12 anni: Voronchikhina oro nel superG; Incidente tra tir e auto sulla Romea: Islam Rafigul muore sul colpo a 44 anni. Statale chiusa per quattro ore; Aeroflot 2026.

Mosca non ha ricevuto nuove proposte per organizzare il prossimo incontro tra i presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha dichiarato alla Tass il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov. Alla domanda se la Russia consideri ancor - facebook.com facebook

Contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia x.com