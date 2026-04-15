Clamoroso errore di Neuer dopo 34 secondi in Bayern-Real Madrid | la papera che ha regalato il gol a Guler

All'inizio della partita tra Bayern Monaco e Real Madrid, il portiere del Bayern commette un errore dopo appena 34 secondi. La palla gli sfugge dalle mani, permettendo a Guler di approfittarne e segnare il gol che porta momentaneamente in parità il punteggio nel quarto di finale di Champions League. La gara si apre così con un episodio che ha deciso in modo rapido e inaspettato l’andamento iniziale della sfida.

Bayern Monaco-Real Madrid si apre con una clamorosa papera di Neuer dopo pochi secondi: Guler ne approfitta e segna il gol che rimette momentanemanete in equilibrio il quarto di Champions.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Real Madrid-Bayern Monaco 1-2: Neuer miracoloso, Vinicius fa un erroraccio: gli highlightsIl Bayern Monaco espugna il Bernabeu e si prende l’andata dei quarti di Champions League, battendo 2-1 il Real Madrid. Pagelle Real Madrid Bayern Monaco: Neuer mostruoso, Olise-Luis Diaz dipingono e Kane rifinisce. Mbappé illude VOTICalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Altri aggiornamenti Si parla di: Primo round per il Bayern, Real Madrid sconfitto 2-1 al Bernabeu. Bayern Monaco-Real Madrid, disastro portieri: Neuer e Lunin due papere nei primi 5’Clamoroso avvio di partita nel ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid: Neuer e Lunin sbagliano tutto nei primi 5'. sport.virgilio.it Il clamoroso errore di Neuer dopo trentadue secondi di Bayern Monaco-Real Madrid, ma sbaglia anche LuninIl portiere del Bayern Monaco sbaglia un semplice passaggio con i piedi regalando la palla del vantaggio al turco del Real Madrid dopo pochi secondi, Arda Guler lo beffa dalla distanza. msn.com