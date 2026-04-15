Pagelle Bayern Monaco Real Madrid Olise e Kane letali Arda Guler da sogno Ma quanti errori nella sfida! – I VOTI

Nella partita tra Bayern Monaco e Real Madrid, i protagonisti sono stati Olise e Kane, entrambi decisivi in attacco. Arda Guler ha offerto un'ottima prestazione, lasciando il segno con alcune giocate di qualità. La sfida si è caratterizzata anche per diversi errori commessi da entrambi i team, influenzando il risultato finale. I voti ai giocatori sono stati assegnati sulla base delle loro prestazioni durante l'incontro.

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