Sporting Braga-Ferencvaros ritorno ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026, Sporting Braga e Ferencvaros si affrontano in una sfida decisiva. La gara si svolge in Portogallo, con le formazioni ancora da definire e l’opportunità di passare il turno in palio. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026. Dopo l’inaspettata ma convincente vittoria dell’andata, gli ungheresi puntano a controllare il risultato per ottenere la qualificazione, mentre i lusitani dovranno dar fondo a tutte le loro risorse per rimontare lo svantaggio accumulato. Sporting Braga-Ferencvaros si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 16.30 presso l’Estadio Municipal. SPORTING BRAGA-FERENCVAROS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Una sconfitta tanto inaspettata quanto pesante quella rimediata dai lusitani in Ungheria nel match di andata. La squadra di Vicens dovrà cercare di ribaltare lo svantaggio di due reti con grande determinazione, sfruttando anche il turno di riposo in campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sporting Braga-Ferencvaros, ritorno ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Ferencvaros-Braga, andata ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Sporting Lisbona-Bodo Glimt, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Contenuti utili per approfondire Sporting Braga Ferencvaros ritorno... Temi più discussi: Ferencváros - Sporting Braga : 2 - 0 (Europa League): cronaca, tabellino e statistiche; Ferencvárosi TC - Braga (2-0) Europa League 2025; Europa League: preview Braga-Ferencváros; Europa League: programma di ritorno degli ottavi. Formazioni Ferencváros - Sporting BragaEuropa League 2025/2026, Ottavi di finale. Le ultime notizie sulla partita Ferencváros-Sporting Braga: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Atenção, Sp. Braga. Ferencváros vence em casa ante o último classificadoO Ferencváros defrontou esta tarde de domingo o conjunto do Kazincbarcika, numa partida a contar para a 24.ª jornada da Liga da Hungria, semana e meia antes do encontro para a primeira mão dos oitavos ... noticiasaominuto.com SPORTING BRAGA: CHE BOTTA! Lo Sporting Braga resta una squadra molto discontinua e perde 2-0 in Ungheria contro il Ferencvaros negli ottavi di Europa League, un risultato che rischia di bruciare l’obiettivo europeo a cui il Braga tiene molto Decidono K - facebook.com facebook