Real Betis-Sporting Braga Europa League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio al novantesimo?

Giovedì sera si disputerà a La Cartuja la partita di ritorno tra Real Betis e Sporting Braga, valida per i quarti di finale di Europa League. La sfida segue l’1-1 ottenuto all’andata al Municipal e deciderà quale delle due squadre accederà alla semifinale. Sono state ufficializzate le formazioni, e le quote dei bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due contendenti, che si sfideranno alle 21:00.

Real Betis e Sporting Braga si contenderanno un posto in semifinale di Europa League, giovedì notte, a La Cartuja: si giocherà la gara di ritorno dopo l’1-1 dell’andata, al Municipal. L’equilibrio non si è spezzato dopo i primi 90 minuti e la sensazione è che anche al ritorno si possa assistere a una contesa molto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Betis-Sporting Braga (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio al novantesimo? Notizie correlate Real Betis-Sporting Braga (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio al novantesimo?Real Betis e Sporting Braga si contenderanno un posto in semifinale di Europa League, giovedì notte, a La Cartuja: si giocherà la gara di ritorno... Real Betis-Sporting Braga (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Guerrieri in trasferta a La CartujaReal Betis e Sporting Braga si contenderanno un posto in semifinale di Europa League, giovedì notte, a La Cartuja: si giocherà la gara di ritorno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sporting Braga - Real Betis: diretta live Europa League Calcio 08/04/2026 | La Gazzetta dello Sport; Sporting Braga - Real Betis : 1 - 1 (Europa League): cronaca, tabellino e statistiche; Braga - Betis (1-1) Europa League 2025; Real Betis - Braga, anteprima Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie. Entra nel canale WhatsAppEuropa League 2025/2026, Quarti di finale. Le ultime notizie sulla partita Sporting Braga-Real Betis: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Real Betis - SC Braga às 20 horasO Betis recebe o Sporting de Braga, em Sevilha, para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. No jogo em Braga registou-se um empate 1-12, sendo que a eliminatória está totalmente em aberto. rtp.pt #AIAPARMA UEFA Europa League | Quarti di finale Real Betis - Sporting Braga Assistente: Giovedì 16 Aprile - Ore 21:00 Stadio "La Cartuja" - Siviglia In bocca al lupo! #AIA #Arbitro # - facebook.com facebook