Giovedì sera si disputerà a La Cartuja la partita di ritorno tra il Real Betis e lo Sporting Braga, valida per i quarti di finale di Europa League. Dopo l’1-1 ottenuto all’andata al Municipal, le due squadre si sfideranno per conquistare un posto in semifinale. La sfida inizierà alle 21:00 e vedrà le formazioni schierarsi con l’obiettivo di prevalere in trasferta.

Real Betis e Sporting Braga si contenderanno un posto in semifinale di Europa League, giovedì notte, a La Cartuja: si giocherà la gara di ritorno dopo l’1-1 dell’andata, al Municipal. L’equilibrio non si è spezzato dopo i primi 90 minuti e la sensazione è che anche al ritorno si possa assistere a una contesa molto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Sporting Braga (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Guerrieri in trasferta a La Cartuja

Sporting Braga-Real Betis (Europa League, 08-04-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Fiducia moderata ai GuerrieriL’Europa League è arrivata ai quarti di finale, le sfide sono arrivate ovviamente a un livello molto alto: gli incroci sono sempre più interessanti e...

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