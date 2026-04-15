Giovedì sera si giocherà a La Cartuja il match di ritorno tra Real Betis e Sporting Braga, valido per i quarti di finale di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 all’andata al Municipal, le due squadre si sfideranno per un posto tra le quattro migliori del torneo. Le formazioni sono pronte a scendere in campo per quella che si preannuncia una partita equilibrata e incerta fino all’ultimo minuto.

Real Betis e Sporting Braga si contenderanno un posto in semifinale di Europa League, giovedì notte, a La Cartuja: si giocherà la gara di ritorno dopo l’1-1 dell’andata, al Municipal. L’equilibrio non si è spezzato dopo i primi 90 minuti e la sensazione è che anche al ritorno si possa assistere a una contesa molto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Sporting Braga (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio al novantesimo?

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LIVE SCORE 13:56 - GMT Spain La Liga +' | Osasuna - Real Betis 1st Half : 1-1 | 2nd Half : 0-0 +4 6-3 3-4 3-2 5-4 1-3 12-8 4-3 1-0 8-5 51%-49% Netherlands Eredivisie ' | NEC - Feyenoord 1st - facebook.com facebook