Reach Surgical Receives CE Mark Approval for iREACH IRIS First Powered Reusable Stapler with Real-Time Firing Curve™ and 90° Articulation

Una società ha annunciato di aver ottenuto la certificazione CE per un nuovo dispositivo medico chiamato iREACH IRIS, il primo stapler riutilizzabile alimentato a motore che integra la tecnologia Real-Time Firing Curve™ e una articolazione di 90°. Il dispositivo permette di monitorare in tempo reale la curva di sparo e di orientarsi con un'angolazione di 90 gradi. La certificazione CE consente la commercializzazione del prodotto nell'Unione Europea.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE -iREACH IRIS provides real-time, location-specific insight into tissue behaviour along the staple line SINGAPORE, April 15, 2026 PRNewswire — Reach Surgical, the surgical solutions division of Genesis MedTech, has received CE Mark approval for iREACH IRIS, a next-generation powered stapling platform designed to deliver Real-Time Firing CurveTM and up to 90° articulation during surgery. Unlike conventional powered staplers that provide general firing back, iREACH IRIS Real-Time Firing Curve provides a continuous, location-specific force mapped to the staple line. This enables surgeons to evaluate compression and firing irregularity that could be associated with tissue variation and further identify areas that may require additional attention along the staple line.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Reach Surgical Receives CE Mark Approval for iREACH IRIS, First Powered Reusable Stapler with Real-Time Firing Curve™ and 90° Articulation La nostalgia anni ’90 conquista le star sui social: da Sharon Stone a Brian Austin Green e Backstreet Boys tutti sulle note di ‘Iris’Roma, 11 marzo 2026 – “Nostalgia canaglia”, cantavano Al Bano e Romina Power nel 1986: quella strana forza dei ricordi che riaffiora all’improvviso e... Omicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson: "L'ho aiutato a pulire la stanza dal sangue, ce n'era molto sul pavimento"Nosr Manlapaz, madre di Mark Antony Samson, ha testimoniato oggi nell’aula bunker del carcere di Rebibbia davanti ai giudici della terza sezione...