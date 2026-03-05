Omicidio Ilaria Sula la madre di Mark Samson | L' ho aiutato a pulire la stanza dal sangue ce n' era molto sul pavimento

Nosr Manlapaz, madre di Mark Antony Samson, ha raccontato di aver aiutato il figlio a pulire la stanza dal sangue, notando che ne c’era molto sul pavimento. La donna ha testimoniato oggi nell’aula bunker del carcere, descrivendo le azioni che avrebbe compiuto dopo aver scoperto la scena. La testimonianza si inserisce nel contesto del procedimento relativo all’omicidio di Ilaria Sula.

Nosr Manlapaz, madre di Mark Antony Samson, ha testimoniato oggi nell'aula bunker del carcere di Rebibbia davanti ai giudici della terza sezione della Corte d'Assise di Roma nel processo per l'omicidio di Ilaria Sula "Quando Mark è uscito di casa io ho pulito la sua stanza, c'era tanto sangue.

Omicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson al processo: «C'era tanto sangue, ho pulito io tutto»Nors Manlapaz, madre del 23enne ritenuto responsabile di aver ucciso la fidanzata nel 2025, ha patteggiato due anni di reclusione per concorso in occultamento di cadavere: «Mi dispiace per i genitori ... roma.corriere.it

Femminicidio Ilaria Sula, la madre dell’assassino rompe il silenzio: C’era tanto sangue, ho avuto paura e ho pulito tuttoMi dispiace tanto per i genitori di Ilaria ma avevo paura e ho pensato prima a mio figlio, ha aggiunto la donna ... affaritaliani.it

