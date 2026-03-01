Le ’Favole da incubo’ di Roberta Bruzzone al Teatro del Popolo

Crimine e spettacolo. Sabato 7 marzo alle 21 il palcoscenico del Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa ospita " Favole da incubo ", il copione con cui la criminologa Roberta Bruzzone porta in scena dieci tra i più sconvolgenti casi di cronaca nera degli ultimi anni. Un appuntamento che unisce analisi criminologica e riflessione culturale, trasformando il teatro in uno spazio di consapevolezza civile. Da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne, Roberta Bruzzone affronta il tema dei femminicidi attraverso la ricostruzione puntuale delle vicende, ma soprattutto indagando il terreno culturale che le ha rese possibili. Al centro non ci sono soltanto i fatti, bensì gli stereotipi di genere che li hanno accompagnati: pregiudizi radicati, narrazioni distorte, tabù duri a morire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

