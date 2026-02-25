Re Carlo la situazione gli sfugge di mano | Harry e Meghan Markle in Giordania

Harry e Meghan Markle prendono in mano la situazione mentre Re Carlo è sempre più in crisi. I Sussex sono impegnati in una visita in Giordania a scopo umanitario. Non è chiaro se incontreranno la Regina Rania e Re Abdullah, ma hanno partecipato a un incontro una tavola rotonda dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e poi hanno visitato un campo profughi. Re Carlo, la situazione gli sfugge di mano. Re Carlo è sempre più in difficoltà a causa della crisi istituzionale apertasi con l’arresto di suo fratello Andrea. L’ex Duca di York, rilasciato dalla polizia dopo 12 ore, resta indagato per abuso d’ufficio. Intanto altri membri del governo britannico sono coinvolti nel caso Epstein che tende ad allargarsi. Pare infatti che dagli archivi desecretati siano emersi altri documenti compromettenti che colpiscono proprio i vertici britannici, compresa la Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche:

Meghan Markle non sfugge alle critiche per la foto di Lilibet con il padre Harry

Re Carlo, l’apparizione imbarazzante di Harry con Meghan Markle

Temi più discussi: Re Carlo III 'svuotato ed esaurito': William e Kate preoccupati per la sua salute; Dopo Andrea ora trema anche Re Carlo: le mail segrete che lo inchiodano; Re Carlo, riunioni di crisi quotidiane: l’abdicazione solo a certe condizioni; Re Carlo ora abdicherà? Cosa rischia dopo l'arresto del fratello, la monarchia traballa: i 4 punti chiave.

Re Carlo è svuotato ed esaurito, William e Kate sono molto preoccupati per le sue condizioni di salute. Lo scandalo di Andrea è una situazione terribile, lo sta logorando ...Le condizioni del re destano preoccupazione a Palazzo. Il sovrano, ancora in cura per il tumore, affronta anche lo scandalo che coinvolge il principe Andrea ... ilfattoquotidiano.it

Re Carlo, riunioni di crisi quotidiane: l’abdicazione solo a certe condizioniRe Carlo è in allerta per la crisi scatenata da Andrea. A Palazzo vengono fatte riunioni di crisi quotidiane e sull’abdicazione ha una posizione chiara. dilei.it

Il principe Harry e Meghan Markle in Giordania per una tavola rotonda dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Guarda le foto - facebook.com facebook

Impara le lezioni di bellezza dalla principessa Kate Middleton mentre Meghan Markle infrange un'importante regola di stile Immergiti in "La promessa dell'età dell'oro", un'avvincente storia di ricchezza, ambizione e amore in un momento di pericolo! #Italia x.com