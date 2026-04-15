Razzie nei negozi di mezza Brianza | arrestato il re degli scassinatori

Nella zona di mezza Brianza, sono stati arrestati alcuni individui sospettati di aver compiuto diversi furti in negozi della zona. Tra le persone finite in manette, un uomo noto come

Monza, 15 aprile 2026 – Mister 21 colpi. Lo scassinatore. Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Seregno hanno concluso un’articolata attività investigativa che ha permesso di attribuire a un 41enne, già arrestato lo scorso 4 aprile, la responsabilità di 21 furti. L’uomo, un cittadino italiano senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti, era stato inizialmente colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza per 9 episodi delittuosi commessi tra i mesi di febbraio e marzo. L’indagine Il proseguimento delle indagini,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Temi più discussi: Tenta il furto di alcolici e aggredisce i dipendenti del supermercato: arrestato 57enne; Furti e razzie, l'appello per il ritorno del controllo del vicinato a Ponte San Giovanni; Sorpresi a rubare merce nel supermercato di notte, i ladri tornano in libertà.

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Razzie nei negozi. Ventenne nei guaiCon l’aiuto di un complice aveva ripulito cinque attività commerciali del paese. Non aveva fatto i conti, però, con i carabinieri, che allertati dopo i primi furti, lo hanno sorpreso mentre si stava ... lanazione.it

Razzie, stupri, violenze, omicidi. Così i coloni cercano di spingere i palestinesi ad abbandonare i villaggi in cui vivono da generazioni. E le espulsioni di massa sono il nuovo fronte del genocidio. Le vittime filmano le aggressioni degli israeliani. Che a loro volt - facebook.com facebook