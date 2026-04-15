Raucedine da non sottovalutare cosa fare in caso di problemi alla voce
La raucedine è un problema comune che può manifestarsi con sensazioni di raspamento o voce rauca. Chi avverte questi sintomi spesso chiede consigli su come agire o alleviare il problema. I professionisti specializzati in disturbi della voce ricevono regolarmente richieste di aiuto da parte di persone che si preoccupano per la propria condizione. La gestione di tali disturbi può variare a seconda della gravità e delle cause sottostanti.
“Ho il raspino”, “ho la raucedine, cosa posso fare?” Sono anche queste le richieste di aiuto che arrivano ai professionisti che si occupano dei disturbi della voce. E anche di questo si parlerà in occasione della Giornata mondiale della voce di giovedì 16 aprile, per cui Siaf, la Società italiana.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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