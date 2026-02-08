Problemi di audio a Domenica In Nicola Di Bari a Mara Venier | Non sento la tua voce non so cosa succede

Durante la puntata di Domenica In dell’8 febbraio, Nicola Di Bari ha avuto un problema con gli auricolari e non è riuscito a sentire Mara Venier. L’artista ha detto chiaramente di non sentire la voce della conduttrice e di non sapere cosa stesse succedendo. La situazione ha creato qualche disagio in diretta, ma i due sono riusciti a continuare la trasmissione senza ulteriori intoppi.

Nicola Di Bari non è riuscito a sentire Mara Venier a Domenica In, nella puntata dell'8 febbraio, per via di un problema agli auricolari. "Non sento la tua voce", le ha detto toccandosi le orecchie. "Cosa è successo?", ha chiesto la conduttrice.

