Intossicazioni da monossido di carbonio come prevenirle e cosa fare in caso di sintomi

In inverno, con il freddo che si fa sentire, aumentano i rischi di intossicazione da monossido di carbonio. Le temperature rigide spingono le persone ad accendere stufe e camini senza sempre rispettare le norme di sicurezza, aumentando il pericolo di avvelenamento silenzioso. È importante conoscere i sintomi e le azioni da intraprendere per proteggersi e intervenire rapidamente in caso di emergenza.

Tra i consigli del Servizio di Emergenza territoriale 118 c'è il controllo periodico degli impianti di riscaldamento ed evitare l'uso di stufette a gas o a fiamma libera in ambienti chiusi Mai come nel periodo invernale, con l'arrivo delle temperature rigide, serve attenzione e prevenzione per evitare gli incidenti legati al monossido di carbonio, gas altamente tossico, incolore, inodore e insapore. Respirarlo, infatti, può causare gravi intossicazioni e persino la morte. In particolare, il monossido si sviluppa da una cattiva combustione, in ambienti insufficientemente ventilati. Sul tema il Servizio di Emergenza territoriale 118, lancia un appello ai cittadini perché rispettino alcune indicazioni fondamentali.

