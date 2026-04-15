Rapporto Garante sulla disabilità oltre 1300 segnalazioni in un anno

In un anno, l'Autorità Garante della Disabilità ha ricevuto più di 1300 segnalazioni. Questa cifra rappresenta le comunicazioni inviate da persone o enti riguardo a situazioni di disabilità. Il dato evidenzia l'attività della nuova istituzione nel monitorare e raccogliere le segnalazioni relative alle questioni di accessibilità e diritti delle persone con disabilità.

Oltre 1300 segnalazioni in un anno. Sono quelle arrivate alla nuova Autorità Garante della Disabilità. Scuola e lavoro i due ambiti che raccolgono il maggior numero di casi. Servizio di Letizia Davoli TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Rapporto Garante sulla disabilità, oltre 1300 segnalazioni in un anno Rapporto Garante sulla disabilità, oltre 1300 segnalazioni in un anno Notizie correlate Disabilità, dall’istruzione alla vita indipendente: “Oltre 1.300 segnalazioni, i diritti non sono ancora effettivi”. INTERVISTECon la presentazione al Parlamento della prima Relazione annuale, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità traccia un... Leggi anche: Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette: a Latina oltre mille segnalazioni in un anno alla Banca d'Italia Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Relazione del 2025 del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità; Relazione Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità - Mercoledì alle 11 diretta webtv - Messaggio di Fontana; Il Garante dei diritti delle persone con disabilità avrà più poteri; Garante disabilità: funzioni rafforzate su violenze e torture. Persone, disabilità e diritti. Il Garante: 1300 segnalazioni. Servono più potere e più soldiIl rispetto dei diritti delle persone con disabilità è un indicatore della qualità di una democrazia. Il report del primo anno di operatività della Autorità Garante. L'avvocato Maurizio Borgo: «Servon ... corriere.it Disabilità, dall’istruzione alla vita indipendente: Oltre 1.300 segnalazioni, i diritti non sono ancora effettivi. INTERVISTECon la presentazione al Parlamento della prima Relazione annuale, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità traccia un bilancio del suo primo anno di attività. Il documento ... orizzontescuola.it A seguito delle contestazioni sollevate dalla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) in merito alla formulazione dell’art. 25 bis del Codice Deontologico Forense circa la possibile applicazione estensiva della norma ad ogni rapporto professi facebook Report è tornato a occuparsi del Garante della Privacy con nuovi documenti esclusivi. Rivedi l'inchiesta di #Report x.com