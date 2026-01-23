La Polizia di Stato del Napoletano ha condotto un'operazione mirata contro la pedopornografia online, culminata con l’arresto di un pensionato del ’57 trovato in possesso di materiale illecito. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità digitale, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dei minori e nella repressione di reati di natura sessuale su internet.

Perquisizione nel Napoletano: arrestato un pensionato del ’57 per detenzione di materiale pedopornografico. Il 13 gennaio u.s., nel corso di un’operazione della Polizia di Stato volta al contrasto della pedopornografia online è stato eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli- 4° Sezione “ violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, nei confronti di un soggetto domiciliato in quella provincia, indagato per detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla Procura partenopea, è stata avviata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pedopornografia online: attività investigativa della Polizia di Stato nel Napoletano

Intensa attività della Polizia di Stato: allontanati 2 stranieri irregolariNella giornata del 10 gennaio 2026, la Polizia di Stato di Arezzo ha portato a termine attività di controllo che ha portato all’allontanamento di due stranieri irregolari.

Attività antidroga in “Città vecchia”: quattro arresti ed una denuncia della Polizia di StatoLa Polizia di Stato di Taranto ha condotto un’intensa operazione antidroga in Città Vecchia, arrestando tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e una quarta per reati legati alle armi e alla ricettazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica: risposte innovative alle minacce globali; Pedopornografia online, quattro arresti della Polizia postale a Catania; Catania, quattro arresti per detenzione di materiale pedopornografico; Diffondono illegalmente online l'Unione Sarda: quattro perquisizioni nella provincia di Cagliari.

Pedopornografia online, quattro arresti della Polizia postale a CataniaQuattro persone sono state arrestate in flagranza di reato dalla Polizia postale di Catania con l’accusa di detenzione di ingente materiale ... canalesicilia.it

Pedopornografia online, arrestato uomo in provincia di NapoliNoi e altre 3 terze parti selezionate utilizziamo cookie e tecnologie simili. Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it

Pedopornografia online: scatta un arresto in flagranza Rinvenuti video e immagini con abusi su minori in età infantile... - facebook.com facebook