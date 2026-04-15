Rapine con lo spray e inseguimenti Quindici giorni di controlli a tappeto Identificate oltre 5mila persone

Nelle ultime due settimane sono stati intensificati i controlli nelle aree della città, portando all'identificazione di oltre 5.000 persone e alla chiusura di un esercizio commerciale, che è stato anche multato di 2.000 euro. Sono state segnalate alcune rapine, tra cui una con spray urticante, e un inseguimento che ha portato all’arresto di uno spacciatore in fuga.

Una rapina con spray urticante. Uno spacciatore in fuga catturato dopo un inseguimento. Un bar chiuso e multato di 2.000 euro per le condizioni igienico sanitarie critiche. Emergono gli esiti di due settimane ci controlli messe in campo dai carabinieri del Comando provinciale di Monza e Brianza. Complessivamente, il dispositivo ha permesso di dare esecuzione a un articolato piano di controlli straordinari finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio, alla sicurezza stradale e al contrasto del degrado urbano. L’operazione, che ha visto l’impiego coordinato dei militari di tutte le Compagnie, ha interessato l’intero territorio provinciale con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e ha permesso di identificare oltre 5.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapine con lo spray e inseguimenti. Quindici giorni di controlli a tappeto. Identificate oltre 5mila persone Controlli a tappeto a Borgo Venezia: oltre 200 persone identificate in una seraHa coinvolto il quartiere di Borgo Venezia, a Verona l’ultimo servizio “ad alto impatto” effettuato nella tarda serata di venerdì dalla polizia di... Bari, weekend di controlli a tappeto: oltre 500 identificati e tre arresti dopo inseguimenti in centroIl bilancio delle attività messe in campo dalla Polizia nel fine settimana appena trascorso: verifiche anche nei locali e in centro scommesse...