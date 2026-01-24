Controlli a tappeto a Borgo Venezia | oltre 200 persone identificate in una sera

Nella serata di venerdì, a Borgo Venezia, Verona, si è svolto un massiccio controllo interforze che ha coinvolto oltre 200 persone. L’operazione, condotta da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale, ha avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel quartiere. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e controllo sul territorio.

Ha coinvolto il quartiere di Borgo Venezia, a Verona l’ultimo servizio “ad alto impatto” effettuato nella tarda serata di venerdì dalla polizia di Stato, Arma dei carabinieri e guardia di finanza, con la collaborazione anche della polizia locale.L’operazione, iniziata venerdì sera intorno alle 19.🔗 Leggi su Veronasera.it Controlli straordinari al Piano: identificate oltre 200 persone, espulso un uomo irregolareContinuano i controlli straordinari della polizia nel quartiere Piano di Ancona, disposti dal questore Capocasa e dal prefetto Valiante. Leggi anche: Carabinieri nell’Erbese, controlli a tappeto: 53 persone identificate, scoperto un “nascondiglio insospettabile" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Napoli, controlli a tappeto tra Sanità e Vasto: sanzioni, sequestri e rimozione dei legnami per i fucarazzi; Effetto Crans-Montana, controlli a tappeto nei locali di Torino e delle località turistiche. Scatta il giro di vite; Sicurezza locali notturni: sequestro del Piper. Federconsumatori chiede controlli a tappeto e sanzioni severe.; Controlli a tappeto in discoteca: verifiche su sicurezza e rispetto delle norme. Locali, controlli a tappeto. Il prefetto scrive ai sindaciObiettivo vigilare sulla sicurezza di tutte le strutture della provincia. Verifiche sia sulla carta che attraverso una serie di sopralluoghi mirati. msn.com Controlli a tappeto a Borgo Venezia: oltre 200 persone identificate in una seraPolizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, hanno battuto il quartiere di Verona nella serata di venerdì ... veronasera.it Controlli a tappeto nella notte tra igiene alimentare e sicurezza stradale a Decimomannu - facebook.com facebook Controlli a tappeto della Gdf nel Materano: sequestrati 126 mila prodotti non sicuri x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.