Ruba tre bici in pochi giorni preso grazie a una cittadina e alle telecamere

Un giovane ha rubato tre biciclette in pochi giorni, costretto a fermarsi dopo il riconoscimento da parte di una residente e l’analisi delle telecamere di sorveglianza. La donna ha notato un sospetto che si aggirava vicino a un negozio e ha subito contattato le forze dell’ordine. Le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza hanno aiutato a identificare il responsabile, che ora rischia di dover risarcire i danni.

Nei giorni scorsi, una cittadina ha segnalato alla Polizia Locale un furto di bicicletta in atto nella zona della Besurica. La donna, dopo aver notato un uomo intento a impossessarsi della bici per poi darsi alla fuga, ha avuto la prontezza di seguirlo a distanza. Accortosi di essere osservato, l'uomo ha abbandonato il mezzo, ma la signora ha contattato immediatamente la Centrale Operativa di via Rogerio fornendo una descrizione dettagliata. La pattuglia inviata sul posto ha raccolto le informazioni utili e, sulla base della descrizione fornita, gli agenti in servizio al settore videosorveglianza hanno riconosciuto nel presunto autore del tentato furto l'uomo che alcuni giorni prima aveva rubato una bici a una dipendente comunale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Ruba due bici e il serbatoio di un aereo ma suona l'allarme, preso ladro da GigoléUn tentativo di furto presso il negozio Gigolé a Chiaravalle si è concluso con il suo arresto. Leggi anche: Sinne Mutsaers, l'attrice rapinata del Rolex. Pochi giorni fa il furto delle bici Argomenti correlati Allarme rapine, nel mirino bici e collane d’oro; Lancia sassi contro il treno. Arrestato quattordicenne. Già trasferito in comunità. Ruba tre bici in pochi giorni, preso grazie a una cittadina e alle telecamereNei guai un piacentino di 48 anni noto alle forze dell'ordine, le bici sono state restituite ai legittimi proprietari ... ilpiacenza.it Rubano una bicicletta, arrestati tre minorenniTre minorenni di Prato sono stati arrestati per aver rapinato un uomo in bici. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri la mattina del 7 febbraio, i tre ... gonews.it Ruba una bicicletta elettrica e percorre l'autostrada A18 Messina-Catania in contromano sulla corsia di sorpasso. La #PoliziaStradale di #GiardiniNaxos di ha fermato un 23enne. Ci sono altre segnalazioni - facebook.com facebook