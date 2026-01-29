Rapina a Ceglie Messapica assalto armato in casa di un medico | coppia sequestrata e cassaforte svuotata

La notte scorsa, una banda armata ha fatto irruzione in una villa di contrada Fedele Grande a Ceglie Messapica. I criminali hanno sequestrato una coppia e svuotato la cassaforte, lasciando la scena con il bottino. La zona è sotto shock e le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza sui dettagli dell’assalto.

Banditi seminano il panico all'interno di una villa nella serata di ieri in contrada Fedele Grande a Ceglie Messapica. Vittima un medico del posto e sua moglie aggrediti in casa, poco dopo le 22, da un commando armato e con il volto coperto da passamontagna. Almeno in tre hanno fatto irruzione per mettere a segno la rapina. La coppia sarebbe stata immobilizzata in una stanza, mentre i malviventi facevano razzia di oro e denaro custoditi nella cassaforte, per poi darsi alla fuga. In fase di accertamento l'ammontare del bottino. Solo dopo il professionista è riuscito a lanciare l'allarme, consentendo l'intervento delle guardie giurate della Cosmpol, allertate dal dispositivo antirapina in dotazione.

