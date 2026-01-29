Rapina a Ceglie Messapica assalto armato in casa di un medico | coppia sequestrata e cassaforte svuotata

Da quotidianodipuglia.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte scorsa, una banda armata ha fatto irruzione in una villa di contrada Fedele Grande a Ceglie Messapica. I criminali hanno sequestrato una coppia e svuotato la cassaforte, lasciando la scena con il bottino. La zona è sotto shock e le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza sui dettagli dell’assalto.

Banditi seminano il panico all'interno di una villa nella serata di ieri in contrada Fedele Grande a Ceglie Messapica. Vittima un medico del posto e sua moglie aggrediti in casa, poco dopo le 22, da un commando armato e con il volto coperto da passamontagna. Almeno in tre hanno fatto irruzione per mettere a segno la rapina. La coppia sarebbe stata immobilizzata in una stanza, mentre i malviventi facevano razzia di oro e denaro custoditi nella cassaforte, per poi darsi alla fuga. In fase di accertamento l'ammontare del bottino. Solo dopo il professionista è riuscito a lanciare l'allarme, consentendo l'intervento delle guardie giurate della Cosmpol, allertate dal dispositivo antirapina in dotazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

rapina a ceglie messapica assalto armato in casa di un medico coppia sequestrata e cassaforte svuotata

© Quotidianodipuglia.it - Rapina a Ceglie Messapica, assalto armato in casa di un medico: coppia sequestrata e cassaforte svuotata

Approfondimenti su Ceglie Messapica rapina

L'Eccezione: spettacolo dei Magdaclan Circus in scena a Ceglie messapica

Il 17 dicembre, il Teatro Comunale di Ceglie Messapica ospiterà “L'eccezione”, lo spettacolo di circo dei Magdaclan Circus, nell'ambito della stagione di prosa organizzata da Puglia Culture e Armamaxa Teatro.

Basket: tifoso spinge atleta, Messapica Ceglie - Clean Up Molfetta sospesa

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ceglie Messapica rapina

Argomenti discussi: Rapina a mano armata in abitazione: coniugi segregati in casa liberati da vigilante; Rapina a mano armata in abitazione: coniugi segregati in casa liberati da vigilante; Ceglie Messapica ricorda il Carabiniere Ausiliario Angelo Petracca; Eroico sacrificio di un giovane carabiniere: commemorazione di Angelo Petracca.

Rapina a mano armata in abitazione: coniugi segregati in casa liberati da vigilanteCEGLIE MESSAPICA – Si sono vissuti momenti di terrore nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio, in contrada Fedele Grande e Ceglie Messapica, dove una coppia di coniugi è rimasta vittima di una viol ... brindisireport.it

rapina a ceglie messapicaCeglie Messapica ricorda il Carabiniere Ausiliario Angelo PetraccaAlle 10:30 di stamane, alla presenza del Prefetto di Brindisi, Dott. Guido Aprea, del Sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello ... brindisilibera.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.