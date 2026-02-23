Rapina a Qualiano | minorenni minacciati con coltello e derubati di telefoni e borsa

Tre minorenni sono stati vittima di una rapina a Qualiano, causata dall’intervento di due aggressori armati di coltello. I rapinatori hanno minacciato le vittime, portandosi via telefoni e una borsa. È stato un episodio violento che ha lasciato i giovani sotto shock. La polizia sta cercando di identificare i responsabili, che sono fuggiti subito dopo il colpo. La comunità rimane attenta a questo tipo di episodi.

Rapina nella tarda serata di ieri, domenica 22 febbraio 2026 a Qualiano. I fatti sono avvenuti tra le 23.30 e le 23.50 in via A. Consolare, all’altezza del civico 89, mentre due giovani stavano rientrando alle rispettive abitazioni. Secondo quanto denunciato, i ragazzi sarebbero stati avvicinati da quattro soggetti a volto coperto, a bordo di due scooter Piaggio Liberty, uno bianco e uno nero. Una volta fermati, il passeggero del Liberty bianco sarebbe sceso dal mezzo mostrando un coltello a serramanico e intimando in dialetto napoletano: «Datemi i telefoni, muovetevi». Contemporaneamente, anche il passeggero dello scooter nero, pur restando in sella, avrebbe mostrato un’arma da taglio per rafforzare la minaccia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Terni, ennesima rapina in pieno centro: due giovani minacciati e derubatiA Terni, nel cuore del centro cittadino, si sono verificati recenti episodi di criminalità, tra cui una rapina che ha coinvolto due giovani minacciati e derubati.

Milano, rapina con coltello: arrestati due minorenni egizianiDue minorenni egiziani sono finiti in manette a Milano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Prato, due minorenni arrestati per rapina e un tentato colpo: uno ha 15 anni, l’altro 17Prato, 16 gennaio – Due ragazzi minorenni sono stati arrestati dai carabinieri altrettanti episodi di violenza a danno di cittadini di origine cinese. Accade a Prato, dove una donna è stata aggredita ... lanazione.it

Tentano rapina con coltello a un diciassettenne, in carcere 3 minorenni a NapoliI carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per i minorenni di Napoli nei confronti di 3 minori (due ... napoli.repubblica.it

#Arrestato per tentata #rapina - facebook.com facebook