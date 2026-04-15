Raphinha del Barcellona potrebbe essere squalificato per tre partite a causa di un commento considerato inappropriato dopo la partita contro l’Atletico Madrid. La federazione ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti, analizzando le dichiarazioni rilasciate sui social media. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane, mentre il giocatore si trova sotto osservazione in attesa di eventuali sanzioni ufficiali.

2026-04-15 10:15:00 Ecco quanto riportato poco fa: Raphinha del Barcellona sarà probabilmente squalificato per l’inizio della Champions League della prossima stagione Raphinha rischia di essere sanzionato dalla UEFA per il suo comportamento dopo l’eliminazione del Barcellona dalla Champions League contro l’Atletico Madrid ieri sera. Raphinha è attualmente infortunato ma era ancora presente al Metropolitano quando il Barça ha vinto il ritorno dei quarti di finale per 2-1 ma è stato eliminato complessivamente per 3-2. Il Barça sentiva già un senso di ingiustizia dopo lo scontro della scorsa settimana al Camp Nou, presentando un reclamo formale alla UEFA dopo aver affermato che avrebbe dovuto ricevere un rigore nel secondo tempo quando Marc Pubill ha toccato la palla all’interno dell’area.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Raphinha rischia tre giornate di squalifica per commento “rubato” dopo l’incidente del Barcellona contro l’Atletico Madrid

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