Champions Raphinha e la profezia sbagliata in Atletico-Barcellona
Prima del calcio d'inizio della partita tra Atletico Madrid e Barcellona, si sono verificati alcuni eventi che hanno attirato l’attenzione. Tra questi, una previsione fatta da Raphinha, giocatore del Barcellona, che si è rivelata poi inaccurata durante il corso del match. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti, e le due squadre si sono affrontate in un contesto di grande attenzione mediatica.
(Adnkronos) – Raphinha e la profezia 'sbagliata' in Atletico Madrid-Barcellona. Prima del fischio d'inizio del derby spagnolo valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League Raphinha si è mostrato piuttosto spavaldo davanti ai tifosi avversari, che hanno riempito ogni seggiolino del Wanda Metropolitano. L'attaccante brasiliano, ricevendo i cori poco amichevoli dei tifosi dell'Atletico,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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