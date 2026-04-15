Raphinha furioso | È una partita rubata Poi provoca l’Atlético in vista della semifinale
Dopo l’eliminazione del Barcellona ai quarti di finale di Champions League, Raphinha si è mostrato molto arrabbiato, definendo la partita “rubata”. Il calciatore ha rivolto accuse all’arbitro e ha compiuto gesti polemici, provocando l’Atlético Madrid in vista della semifinale. La sua reazione ha attirato l’attenzione, alimentando discussioni sulla direzione della partita e le decisioni prese durante l’incontro.
Raphinha si scatena dopo l'eliminazione del Barcellona con l’Atlético Madrid in Champions League tra accuse all’arbitro e gesti polemici. Duro sfogo in zona mista e provocazioni ai tifosi: polemica destinata a far discutere.🔗 Leggi su Fanpage.it
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