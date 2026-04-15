Raphinha furioso | È una partita rubata Poi provoca l’Atlético in vista della semifinale

Dopo l’eliminazione del Barcellona ai quarti di finale di Champions League, Raphinha si è mostrato molto arrabbiato, definendo la partita “rubata”. Il calciatore ha rivolto accuse all’arbitro e ha compiuto gesti polemici, provocando l’Atlético Madrid in vista della semifinale. La sua reazione ha attirato l’attenzione, alimentando discussioni sulla direzione della partita e le decisioni prese durante l’incontro.