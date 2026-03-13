Sinner spazza via a Tien dopo la vittoria pensa già alla semifinale | Sarà una partita ostica

Jannik Sinner ha sconfitto Learner Tien con i punteggi di 6-1 e 6-2, assicurandosi così l'accesso alle semifinali di un torneo. Dopo la vittoria, il tennista italiano ha dichiarato di pensare già alla prossima sfida, descrivendola come un match difficile. La partita si è conclusa in poco più di un'ora, dimostrando la solidità di Sinner in campo.

