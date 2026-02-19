Carlos Alcaraz furioso a Doha prima litiga poi esplode in panchina | Le regole sono una m…a

Carlos Alcaraz si è infuriato a Doha dopo un confronto acceso con la giudice di sedia per un warning sul cronometro. La tensione è salita quando lo spagnolo ha protestato contro le regole sull’utilizzo dell’asciugamano, definendole “una m…”. Dopo aver litigato con l’arbitro, Alcaraz è esploso anche in panchina, lasciando trasparire tutta la sua frustrazione. La scena ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori, che hanno assistito a un momento di alta tensione tra il tennista e l’organizzazione del torneo.

Scintille a Doha tra Carlos Alcaraz e la giudice di sedia Čičak per un warning sul cronometro. Lo spagnolo sbotta per la regola dell'asciugamano: "Le regole ATP sono una m.". Arbitro gli rifila un warning, Alcaraz si infuria: la lite a Doha. Non hai fermato il tempo, ha detto Alcaraz avvicinandosi all'arbitro, l'ho fatto. Ho fermato il tempo a 25 secondi dall'inizio. Poi hai preso l'asciugamano. Botta e risposta tra Carlos Alcaraz e l'arbitro Marija Cicak durante il match di quarti di finale dell'ATP 500 di Doha 2026 contro Khachanov.