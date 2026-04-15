Raphinha a rischio squalifica dopo Atletico Madrid-Barcellona | il precedente Neymar pesa sulla Uefa

Dopo la partita tra Atletico Madrid e Barcellona, il giocatore brasiliano è stato messo sotto osservazione dalla Federazione. La motivazione riguarda alcuni gesti rivolti ai tifosi avversari alla fine del match, insieme a dichiarazioni molto dure rivolte all’arbitro. La UEFA sta valutando se applicare una squalifica, facendo riferimento a precedenti come quello di un altro calciatore brasiliano.