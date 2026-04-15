Raphinha a rischio squalifica dopo Atletico Madrid-Barcellona | il precedente Neymar pesa sulla Uefa
Dopo la partita tra Atletico Madrid e Barcellona, il giocatore brasiliano è stato messo sotto osservazione dalla Federazione. La motivazione riguarda alcuni gesti rivolti ai tifosi avversari alla fine del match, insieme a dichiarazioni molto dure rivolte all’arbitro. La UEFA sta valutando se applicare una squalifica, facendo riferimento a precedenti come quello di un altro calciatore brasiliano.
Il brasiliano sotto osservazione della Federazione: rischia una stangata per i gesti ai tifosi avversari a fine match e per le parole molto forti nei confronti dell'arbitro. "Non capisco. forse c'era paura che il Barcellona andasse avanti".🔗 Leggi su Fanpage.it
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