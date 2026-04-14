L'UEFA ha comunicato ufficialmente la propria decisione riguardo al reclamo presentato dal Barcellona, dopo gli eventi accaduti nel match contro l’Atletico Madrid. La risposta arriva a seguito del caos verificatosi durante la partita, e rappresenta la conclusione del procedimento avviato dalla società catalana. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla natura delle sanzioni o delle misure adottate.

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© Calcionews24.com - Barcellona, l’UEFA risponde al reclamo presentato dai blaugrana! Decisione presa dopo il caos post Atletico Madrid, è ufficiale

Barcellona chiede l’apertura di un’indagine alla UEFA per l’arbitraggio contro l’Atletico Madrid! Il comunicato ufficiale e i motivi del reclamo dei blaugranaCalciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile.

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