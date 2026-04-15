Nelle foto pubblicate si vede l'attore mentre si scambia un bacio con l’attrice in strada. La scena è stata immortalata da fotografi e riguarda anche un like su un social network da parte di un’altra persona. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai protagonisti, e si tratta di immagini che ritraggono momenti privati in pubblico. La notizia ha suscitato l’attenzione di diversi utenti online.

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati paparazzati mentre si scambiavano un tenero bacio. Ma a fare notizia è il like alla foto di Rocio Munoz Morales Raoul Bova e Beatrice Arnera sono una coppia ormai da luglio. Hanno anche confermato pubblicamente la relazione dopo le numerose paparazzate uscite e non sono mancate le battutine da parte diAndrea Pisani, ex dell’attrice, che spesso soffre il fatto di venire paragonato a Bova. Nonostante ciòBova e Arnera vivono il loro amore lontano da occhi indiscreti, senza gesti social (lei ha anche chiuso il suo profilo recentemente) ma godendosi quegli attimi di dolcezza e libertà insieme. Sebbene si sia parlato anche di crisi, la loro liaison sembra un sentimento sempre più importante e adessola coppia è pronta a vivere alla luce del sole questo amore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera: baci appassionati per strada (e Rocio approva)

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