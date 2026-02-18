Raoul Bova e Beatrice Arnera vanno a convivere | Rocio Munoz Morales gli lancia una bella frecciatina

Dopo mesi di indiscrezioni e prime uscite ufficiali, la relazione tra Raoul Bova e Beatrice Arnera sembra entrare in una fase decisamente più concreta. I due attori, che hanno recentemente calcato insieme il red carpet per la presentazione del film Amici comuni, ora sarebbero pronti a condividere lo stesso tetto. Intanto, sullo sfondo, non passa inosservata una dichiarazione di Rocio Munoz Morales che in molti hanno letto come una stoccata indirizzata proprio all’ex compagno. L’amore di Raoul Bova e Beatrice Arnera è una cosa seria: prove di convivenza. A rilanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, che ha fotografato la coppia durante la visita a un appartamento a Roma, in una delle zone più ambite della Capitale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Argomenti discussi: Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più affiatati, ora condividono (quasi) tutto: i due attori insieme per Paramount+; Raoul Bova e Beatrice Arnera: La comunicazione e l'ascolto sono tutto in una coppia; Amici comuni, Raoul Bova e la commedia delle coppie con la compagna Beatrice Arnera; Rocío Muñoz Morales, Raoul Bova e Beatrice Arnera: l’indizio che fa tremare i gossip.

