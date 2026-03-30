Una coppia è stata avvistata a Roma mentre si rilassa durante una colazione al sole. Sono stati immortalati mentre si trovavano in città, in un momento di relax. La coppia, recentemente al centro dell'attenzione, si mostra molto unita e si muove tra incontri e impegni nella capitale. Le fotografie sono state scattate in un contesto di vita quotidiana, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o progetti.

Nonostante ciò, come riporta Chi, i due attori stanno vivendo appieno la propria frequentazione e starebbero continuando la ricerca di una casa a Roma, dove vivere insieme. Nelle foto che li ritraevano lo scorso febbraio, i due hanno visitato un appartamento piuttosto defilato, con un grande terrazzo e tutti comfort. Sarà quello il loro posto sicuro per i mesi che verranno? Nel frattempo, la coppia è apparsa insieme anche nel film diretto da Marco Castaldi, Amici comuni, uscito a febbraio, in cui Arnera e Bova hanno una relazione romantica. Casualità vuole che il 26 marzo sia arrivato nei cinema anche il nuovo film con la regia di Francesco Mandelli, Cena di classe, in cui Arnera fa coppia con l'ex Andrea Pisani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beatrice Arnera e Raoul Bova, i baci a Roma tra la ricerca della casa e una nuova quotidianità

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