Al volante con la patente del fratello perché la sua era stata revocata | denunciato un 53enne

Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Viadana per aver guidato con la patente del fratello, revocata. L’episodio si è verificato a Bozzolo, nel Mantovano, e ha portato all’accertamento delle responsabilità per sostituzione di persona e falsa attestazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha evidenziato come la condotta abbia violato le norme sulla circolazione e sulla documentazione.

Bozzolo (Mantova), 22 gennaio 2026 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova un 53enne italiano per il reato di sostituzione di persona e falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità. L'uomo è stato fermato nel corso di un controllo alla circolazione stradale, a Bozzolo, mentre si trovava alla guida con patente revocata. Alla richiesta di esibire un documento di guida, mostrava ai militari la patente del fratello 51enne. "Ho perso la patente" ma in realtà gliela avevano ritirata: denunciato 41enne a Monza Ai Carabinieri, visionata attentamente la foto riportata sul documento mostrato dall'uomo, nonostante la forte somiglianza, non sfuggiva che c'era qualcosa di anomalo.

