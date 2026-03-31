Laboratorio Scalo scontro politico a Frosinone | la Lega accusa il Partito Democratico replica

A Frosinone si è acceso il dibattito politico dopo un comunicato diffuso da un consigliere comunale e rappresentante locale della Lega, che ha accusato il Comitato Laboratorio Scalo. La replica del Partito Democratico non si è fatta attendere e ha risposto alle accuse, dando vita a un confronto acceso tra le parti coinvolte. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli esponenti politici locali.

Il consigliere Dino Iannarilli parla di svolta politica del comitato dopo il congresso Dem, ma il PD chiarisce: Anselmo Pizzutelli presente solo in veste istituzionale Si accende il dibattito politico a Frosinone dopo il comunicato diffuso dal consigliere comunale Dino Iannarilli, coordinatore cittadino della Lega, che punta il dito contro il Comitato Laboratorio Scalo. Al centro della polemica, la partecipazione del consigliere comunale Anselmo Pizzutelli al congresso del Partito Democratico. Secondo Iannarilli, questo episodio rappresenterebbe un passaggio “chiarificatore”, capace di ridefinire la natura del Laboratorio Scalo, finora presentato come comitato civico indipendente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Laboratorio Scalo, scontro politico a Frosinone: la Lega accusa, il Partito Democratico replica Articoli correlati Leggi anche: Capitale del Mare, scontro politico a Fiumicino: Petrillo accusa, Costa replica Qualità dell'aria, è già scontro tra Venturini e Partito DemocraticoIl consigliere Montanariello: «Iniziare il mandato con toni propagandistici su un tema così delicato, di fatto, risulta non essere un buon segnale».