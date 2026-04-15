Al Fuorisalone del design di Milano, il Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana torna negli spazi di NonostanteMarras per l’ottava volta. Questa iniziativa propone un brunch dedicato alla cucina gourmet, preparato dallo chef stellato Francesco Sodano. L’evento si svolge all’interno di un ambiente che unisce design e gastronomia, offrendo un’esperienza culinaria curata e raffinata. La collaborazione coinvolge anche il morning club, che si tiene durante l’evento.

Milano – Il Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana torna negli spazi di NonostanteMarras al Fuorisalone del design di Milano per l’ottava volta. Parole chiave del progetto: creatività che intreccia cucina, moda, design e musica. La novità di questa edizione si svela domenica 26 aprile: dalle 10 alle 15, il Temporary Famiglia Rana “cambia ritmo”. Il brunch si fonde con il fenomeno del soft clubbing, la discoteca diurna e rilassata. “Si tratta di un brunch gourmet, un rituale dal respiro internazionale, reinterpretato con eleganza e tecnica contemporanea dallo chef Francesco Sodano del Ristorante Famiglia Rana (Due Stelle guida Michelin...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rana e Antonio Marras, il morning club è un’esperienza gourmet: brunch firmato dallo chef stellato Francesco Sodano

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