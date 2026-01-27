Dallo chef stellato alla noia creativa lo sketch su YouTube che smaschera l’ossessione dei genitori per l’iperstimolazione infantile | Quando annoiarsi vale più di un workshop
Il gruppo comico “Le Coliche” hanno pubblicato, sul proprio canale YouTube, uno sketch che ribalta il dibattito sulla stimolazione infantile. Il video racconta la vicenda di Claudio e Fabrizio, che accettano di occuparsi del figlio di sette anni di due amici partiti per la settimana bianca. La narrazione evolve da commedia sulle incompetenze genitoriali a riflessione seria sul valore formativo della noia nell’infanzia. Lo sketch tocca temi centrali per chi opera nel sistema educativo: l’eccesso di attività programmate, il ruolo del tempo libero non strutturato e le differenze generazionali nell’approccio educativo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
