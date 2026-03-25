Musica brunch e attività creative per bambini e ragazzi | il Morning Party arriva a Ravenna

A Ravenna si svolge per la prima volta il Morning Party, un evento che si tiene alla Rocca Brancaleone e propone musica, brunch e attività creative dedicate a bambini e ragazzi. L’appuntamento si svolge di mattina, in un ambiente informale e accessibile a tutte le fasce di età, offrendo un mix di intrattenimento e socializzazione.

Arriva per la prima volta alla Rocca Brancaleone il format del Morning Party, evento mattutino che combina musica, buon cibo e momenti creativi in un’atmosfera informale e aperta a tutte le età. Nato tra Londra e New York, sta recentemente diventando una tendenza nelle grandi città italiane, come un modo originale di vivere la mattina tra socialità e creatività. Domenica 29 marzo, dalle 10:30 alle 14:30, il parco ospita “What’s the Story. Sunday Morning Glory – Party Rock. a colazione”, un’esperienza di convivialità, musica e creatività immersi nel verde.Protagonista della giornata è il DJ set di Luigi Bertaccini “sul pass della cucina”,... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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